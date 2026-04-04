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La desesperación de saber dónde está el móvil que te robaron y no poder conseguirlo: "La policía me dijo que no podía hacer nada"

Cuando nos roban el móvil, es probable que podamos geolocalizarlo, pero la realidad es que la mayoría de veces, la policía no podrá hacer nada.

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En España se roban cada día 330 teléfonos móviles. Y aunque la mayoría tienen internet y están geolocalizados, lo cierto es que la policía casi nunca puede hacer nada, aunque sepamos exactamente dónde está el ladrón.

Es lo que le ocurrió a Laura, a quien le robaron el móvil en una discoteca. Cuando fue a mirar la localización, apareció en un piso de Barcelona, pero la policía le dijo que no podía hacer nada. "La ubicación no es exacta, se va como moviendo", afirma Laura.

Además de que la localización no es nunca exacta, si el móvil aparece dentro de un piso, la policía no puede tener acceso a él. "Pensamos en ir nosotros, pero es jugártela, no sabes lo que te vas a encontrar", señala. Una realidad frustrante, pero que se repite más de lo que pensamos.

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