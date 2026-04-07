Rosalía exige justicia tras la muerte de su hijo, succionado por la depuradora de una piscina: "Fueron varias negligencias"

El 21 de julio de 2024, Rosalía se despidió de su hijo porque se iba a pasar el día a la piscina comunitaria de un amigo. Lo que nunca imaginó es que fallecería tras ser succionado por la depuradora de la piscina.

El menor de 13 años quedó atrapado en la depuradora durante 15 minutos. Esta le atrapó una mano y tiraba de él con una fuerza imparable, causándole un coma por el tiempo que pasó bajo el agua hasta que lograron apagar el sistema. Sin embargo, tras varios días en coma, el menor fallecía por una muerte cerebral.

"La fuerza de la succión es de cientos de kilos y, aunque había dos adultos intentando sacarle, no pudieron hacer nada", recuerda. La policía aún investiga por qué no funcionó el sistema de seguridad de la depuradora, que debe frenar si nota una obstrucción.

La justicia ahora busca quién fue el responsable del mantenimiento, por qué la máquina estaba funcionando fuera de su horario y por qué no funcionó el sistema de control y mantenimiento. "Se alinearon los planetas para que todo lo que podía estar mal se juntara, fueron varias negligencias", denuncia Rosalía.

Rosalía está destrozada por una muerte que nunca debió ocurrir y por la que no se han depurado responsabilidades. ¿Logrará hacer justicia por la muerte de su hijo?