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Mejores Momentos | 7 de abril

¡Nuevo concursante en Pasapalabra! Santiago vence a Neli en la Silla Azul

El aspirante ha derrotado a su rival consiguiendo así un puesto en el equipo azul para luchar por el bote.

1-SillaAzul

Santiago vence a Neli en la Silla Azul

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La rivalidad entre Javier y Neli estaba consagrándose como una de las grandes de Pasapalabra, sin embargo, ha llegado a su fin. Santiago, recientemente jubilado, ha decidido emprender esta aventura poniendo punto final a la experiencia de la concursante en el programa.

Pese a la tensión que le podría provocar empezar fallando, el aspirante no ha decaído y ha mantenido la concentración. Neli, por su parte, ha parecido algo más nerviosa cuando ha cometido el error que convertía el duelo en un todo o nada.

Finalmente, la concursante que llevaba ocho programas manteniendo su sitio en Pasapalabra, ha cedido su sitio en el equipo azul en favor de Santiago, el nuevo rival de Javier. ¡No te lo pierdas!

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