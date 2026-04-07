Los riesgos a los que se enfrenta la misión Artemis II en su regreso a la Tierra: ¿puede algo salir mal?

Todos los ojos están puestos en la misión Artemis II. Cinco décadas después de que el ser humano pisara la Luna por última vez, cuatro astronautas a bordo del cohete más grande de la NASA viajan de nuevo a la Luna, aunque sin intención de pisarla.

La misión, que pretende estudiar la cara oculta de la Luna para futuras expediciones y la posibilidad de construir una base continua, ya ha pasado por la fase más compleja. Ayer, la misión atravesó la cara oculta de la Luna y comenzó su viaje de vuelta a la Tierra.

Marta Blanco, divulgadora científica, ha asegurado que, aunque hay varios riesgos, lo más probable es que el regreso de Artemis II se produzca sin complicaciones. "Los astronautas están súper entrenados para soportar las presiones y las altas temperaturas, pero es un peligro", afirma.

Según nos cuenta, el mayor riesgo reside en el escudo térmico de la nave Orion en la que viajan. "En la anterior misión no tuvo el rendimiento que tuvo que haber tenido y amerizó", señala Marta Blanco. Además, desvela que la velocidad, de más de 40.000 km/h o la temperatura, son otros de los mayores peligros a los que se enfrentará la tripulación.

El cohete tardará tres días más en aterrizar en la Tierra y poder estudiar los resultados, con la intención de que en 2028 una misión pueda pisar de nuevo la Luna. ¡Dale al play para enterarte de todo!