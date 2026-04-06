El momento clave en el que Juli confesó el crimen de Francisca Cadenas: "Le preguntaron: "Si escarbo ahí, ¿qué voy a encontrar?""

Han pasado nueve años desde que se perdió el rastro de Francisca Cadenas en Hornachos, un municipio de Badajoz. Desde el principio, su familia no dejó de buscarla y siempre tuvo la sospecha de que alguien del entorno cercano podría estar implicado en su desaparición. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la UCO ha identificado a los presuntos responsables de su muerte: dos hermanos conocidos en la zona, Lolo y Juli.

Ambos han sido arrestados y, según la investigación, habrían mantenido ocultos los restos de Francisca en su propia vivienda durante todo este tiempo. Juli sostiene que actuó en solitario tanto en el crimen como en la ocultación del cuerpo, aunque los investigadores continúan analizando si su hermano Lolo pudo haber participado de alguna manera.

Carlos Quílez nos ha contado cómo fue el momento en el que Juli admitió haber llevado a cabo el crimen. Durante el registro de la vivienda, que duró unas 20 horas, los perros de la Guardia Civil se situaron en un punto concreto de la casa en el que el suelo estaba removido y se apreciaba que se habían hecho obras.

"El sargento le preguntó: "Si escarbo ahí, ¿qué voy a encontrar?", relata Quílez. Fue esa pregunta la que hizo que Juli se derrumbara y confesara: "El cuerpo de Francisca, la he matado y mi hermano no tiene nada que ver".

Pese a todo, la implicación de Lolo, el hermano de Juli, continúa en el aire y él aún está en prisión provisional y sin fianza. ¿Actuó realmente Juli solo en el asesinato de Francisca Cadenas?