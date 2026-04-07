La emoción de un niño de 12 años al ver a su ídolo, el periodista Edu Aguirre: "Quiero ser como él"

Pedro tiene 12 años, pero locuta, entrevista y comunica como un adulto. Su pasión por el periodismo deportivo le ha hecho seguir los pasos del periodista Edu Aguirre, convirtiéndole en una auténtica promesa.

Desde pequeño, Pedro iba a partidos de fútbol con su tío. Aficionado del Albacete Balompié, desde muy pequeño comenzó a vivir su pasión desde dentro, hasta que su tío le propuso abrirse una cuenta en redes para subir contenido de fútbol.

Su talento le ha llevado a ganar muchos seguidores en sus canales de fútbol y sueña con entrevistar a grandes figuras del fútbol en un futuro. "Me gustaría a entrevistar a Lamine Yamal", nos cuenta.

En Y ahora Sonsoles hemos querido sorprender a Pedro, trayendo al plató a su ídolo. Este ha aparecido por detrás mientras hablaba y, cuando Pedro se ha girado a mirare, no ha podido contener las lágrimas.

"Me recuerdas a mí con tu edad", le ha dicho Edu Aguirre a Pedro, "sigue así, que serás una superestrella". Un momento que nos ha conquistado el corazón. ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!