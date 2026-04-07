¡Sorpresa!
La emoción de un niño de 12 años al ver a su ídolo, el periodista Edu Aguirre: "Quiero ser como él"
Con tan solo 12 años, Pedro García tiene claro cuál es su sueño: ser periodista deportivo. Tal es su pasión por seguir los pasos de Edu Aguirre, que no ha podido contener la emoción al verle en el plató de Y ahora Sonsoles por sorpresa.
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Pedro tiene 12 años, pero locuta, entrevista y comunica como un adulto. Su pasión por el periodismo deportivo le ha hecho seguir los pasos del periodista Edu Aguirre, convirtiéndole en una auténtica promesa.
Desde pequeño, Pedro iba a partidos de fútbol con su tío. Aficionado del Albacete Balompié, desde muy pequeño comenzó a vivir su pasión desde dentro, hasta que su tío le propuso abrirse una cuenta en redes para subir contenido de fútbol.
Su talento le ha llevado a ganar muchos seguidores en sus canales de fútbol y sueña con entrevistar a grandes figuras del fútbol en un futuro. "Me gustaría a entrevistar a Lamine Yamal", nos cuenta.
En Y ahora Sonsoles hemos querido sorprender a Pedro, trayendo al plató a su ídolo. Este ha aparecido por detrás mientras hablaba y, cuando Pedro se ha girado a mirare, no ha podido contener las lágrimas.
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"Me recuerdas a mí con tu edad", le ha dicho Edu Aguirre a Pedro, "sigue así, que serás una superestrella". Un momento que nos ha conquistado el corazón. ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!
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