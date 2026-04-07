DECLARACIÓN DE LA RENTA
Los fallecidos este año deben presentar la declaración de la Renta: "Es una obligación que asumen los herederos"
Mañana mismo se puede presentar la declaración de la Renta y en Y ahora Sonsoles te aclaramos algunas dudas. Uno de los que más llaman la atención: los herederos de personas fallecidas en 2025 deben presentar las declaraciones de los que ya no están.
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La campaña de la Renta, que se podrá presentar a partir de mañana, trae consigo algunas incógnitas, como la gestión fiscal de quienes han fallecido durante el año. En estos casos, existe la obligación de rendir cuentas ante Hacienda si los ingresos acumulados hasta el momento del fallecimiento superan los límites legales establecidos.
Este trámite no desaparece con la persona, sino que pasa a manos de los herederos, encargados de presentar la declaración correspondiente. Algo que, si no se hace, puede traer problemas y hacer que los herederos también hereden deudas.
La familia de Manuel, cuya cuñada falleció el año pasado, debe hacer frente a esta situación. "Lo veo totalmente injusto", afirma, "si le tenían que devolver algo, me parece bien, pero si debe algo, ¿por qué nos toca a nosotros?".
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Muchas familias están indignadas ante este trámite, ya que no solo tienen que hacer frente a sus gastos, sino también a los de personas que, desgraciadamente, ya no están. ¡Dale al play para enterarte de todo!
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