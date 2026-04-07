Las localizaciones de Entre tierras, uno de los grandes pilares de la serie: “Es parte fundamental de la historia”

Uno de los grandes valores de Entre tierras son sus localizaciones. La serie está rodada en escenarios naturales que aportan verdad, belleza y carácter a la historia, convirtiéndose en un elemento clave más allá de lo visual.

“Tenemos tantas localizaciones para hacer historia…”, señala Silvia Abascal, destacando la riqueza de los paisajes en los que se mueve la ficción.

Para los actores, trabajar en estos entornos es un plus que se nota en pantalla. “Es un regalo y a la hora de trabajar te ayuda mucho”, explica Carlos Serrano-Clark.

Germán Alcarazu también pone en valor la variedad de escenarios: “Cada día voy a una ubicación diferente, a cada cuál más bonita que la anterior”.

Un esfuerzo que, según Ginés García Millán, tiene un impacto directo en el resultado final: “Es enriquecedor para la serie y para el público. Es parte fundamental de la historia”. Las localizaciones no solo acompañan a los personajes, sino que forman una parte muy especial de la ficción.