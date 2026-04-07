Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Las localizaciones de Entre tierras, uno de los grandes pilares de la serie: “Es parte fundamental de la historia”

Almería, Guadalajara y Madrid sirven de escenario para una serie que apuesta por los paisajes naturales como parte esencial de su identidad.

Carlos Serrano Clark

Publicidad

Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

Uno de los grandes valores de Entre tierras son sus localizaciones. La serie está rodada en escenarios naturales que aportan verdad, belleza y carácter a la historia, convirtiéndose en un elemento clave más allá de lo visual.

“Tenemos tantas localizaciones para hacer historia…”, señala Silvia Abascal, destacando la riqueza de los paisajes en los que se mueve la ficción.

Para los actores, trabajar en estos entornos es un plus que se nota en pantalla. “Es un regalo y a la hora de trabajar te ayuda mucho”, explica Carlos Serrano-Clark.

Germán Alcarazu también pone en valor la variedad de escenarios: “Cada día voy a una ubicación diferente, a cada cuál más bonita que la anterior”.

Un esfuerzo que, según Ginés García Millán, tiene un impacto directo en el resultado final: “Es enriquecedor para la serie y para el público. Es parte fundamental de la historia”. Las localizaciones no solo acompañan a los personajes, sino que forman una parte muy especial de la ficción.

La atracción entre María y Toscano acaba en un beso en mitad de la tormenta

La atracción entre María y Toscano acaba en un beso en mitad de la tormenta

Antena 3» Series» Entre tierras

Publicidad

Series

Carlos Serrano Clark

Las localizaciones de Entre tierras, uno de los grandes pilares de la serie: “Es parte fundamental de la historia”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés y Valentina dan un paso más con un beso que lo cambiará todo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés y Valentina dan un paso más con un beso que lo cambiará todo

Capítulo 534 de Sueños de libertad; 7 de abril: Tasio le oculta a Carmen su desliz con Paula

Capítulo 534 de Sueños de libertad; 7 de abril: Tasio le oculta a Carmen su desliz con Paula

Mabel, destrozada, se enfrenta a su padre: “Pensaste muy poco en tu familia cuando te acostaste con Marisol”
Capítulo 534

Mabel, destrozada, se enfrenta a su padre: “Pensaste muy poco en tu familia cuando te acostaste con Marisol”

Tasio se desvive por Carmen… ¡se siente culpable tras volver a besar a Paula!
Capítulo 534

Tasio se desvive por Carmen… ¡se siente culpable tras volver a besar a Paula!

Elena Rivera
Entrevistas

“Cada proyecto te regala una familia”: el elenco de Perdiendo el juicio habla de su experiencia

Más allá de los personajes y las historias, Perdiendo el juicio también ha dejado huella en su elenco. Sus protagonistas nos cuentan qué les ha aportado esta experiencia.

Pelayo se cruza con Begoña y cree haber coincidido con Beatriz en algún otro lugar: “Me suena de algo”
Capítulo 534

Pelayo se cruza con Begoña y cree haber coincidido con Beatriz en algún otro lugar: “Me suena de algo”

El marido de Marta se ha reencintrado con Begoña, pero se ha extrañado al ver a Beatriz, la mujer de Gabriel.

Miguel se disculpa con su madre tras descubrir la infidelidad de su padre y le asegura que nunca podrá perdonarlo: “Ha roto tu confianza”

Miguel se disculpa con su madre tras descubrir la infidelidad de su padre y le asegura que nunca podrá perdonarlo: “Ha roto tu confianza”

8

Cihan humilla a Demir en el hospital y recupera las escrituras de la casa de Sahin

“Ahora entiendo qué vio en ella”: la confesión más dura de Seyran sobre Diyar

“Ahora entiendo qué vio en ella”: la confesión más dura de Seyran sobre Diyar

Publicidad