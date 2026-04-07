“¡Me estáis dando la tarde!”: Silvia Marty y Fernando Romay desesperan a Roberto Leal en La Pista

Silvia Marty y Fernando Romay han sido los encargados de dar el pistolazo de salida a La Pista en su primer programa como invitados. Sin embargo, pese a que son dos habituales en Pasapalabra, a ninguno se le ha iluminado la bombilla.

Ella tenía el ritmo, pero no era capaz de sacar nada de la letra ni el título. Intentando imitar la voz, ha replicado la parte que les había dado Roberto Leal como pista y el propio presentador le ha recordado que “esto no es Tu cara me suena”.

Entre las alocadas intentonas de Silvia y el innegable humor de Fernando, Roberto ha perdido la paciencia. “¡Me estáis dando la tarde!”, ha dicho entre risas a los invitados. ¡Imperdible!