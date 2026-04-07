Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés y Valentina dan un paso más con un beso que lo cambiará todo
El hijo de Damián y la joven perfumista sellan el inicio de su historia de amor con un romántico beso.
- [[LINK:INTERNO|||Article|||69ccd79fe2837b0007b898b8|||“No quiero que te veas obligada”: Andrés invita a comer a Valentina y ella… ¡acepta!]]
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
La matriarca de la familia Merino va a ser la encargada de anunciar el lanzamiento del nuevo perfume de la fábrica.
Para volver a estrechar lazos, Begoña intentará que Julia vaya a la presentación y así poder ver a su abuelo con el que lleva tiempo sin hablar.
Por otro lado, Beatriz se sentirá incómoda por la presencia de Pelayo y le confesará a Álvaro que le conoce de México ya que se vieron en la embajada.
Carmen pedirá perdón a Paula por su actitud del principio, una incómoda situación para la empleada del servicio por su estrecha relación con Tasio.
La infidelidad de Pablo está resquebrajando la familia Salazar y tras una discusión, Nieves revelará en frente de Miguel que el affaire de su padre fue con Marisol, por quien miguel sentía un gran amor.
Y un beso marcará el inicio de una historia de amor… Andrés le dirá a Valentina que le gustaría besarla y por fin se producirá el momento más esperado y alguien será testigo de ese momento.
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