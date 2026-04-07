El romance entre John John Kennedy y Carolyn Besette, ¿dinamitado por las drogas?: "Hemos tenido un relato edulcorado"

John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo del 35º presidente de los Estados Unidos, fue una de las figuras más icónicas del panorama mediático. El príncipe de América, considerado el cuarto hombre vivo más sexy de la historia en 1988 por la revista People, fue durante muchos años el soltero de oro.

Sus romances con Madonna, Brooke Shields o Kim Bassinger fueron muy sonados, pero no fue hasta que conoció a Carolyn Bessette, que John John Kennedy se enamoró. Ambos se convirtieron en una de las parejas más elegantes del momento, pero tuvieron un trágico final. Camino a una boda familiar en una avioneta, ambos sufrieron un accidente en el que fallecieron en el acto.

Hasta ahora, el romance entre John John Kennedy y Carolyn Besette se sigue recordando por la pasión, pero también tuvo momentos oscuros. La presión mediática desgastó a la pareja, que se vio salpicada por rumores de infidelidad y consumo de sustancias.

"Los padres de Carolyn negaron el consumo de sustancias", asegura Lorena Vázquez, "según ellos fue una campaña de difamación". Sin embargo, el entorno de John John siempre defendió sus adicciones. "Es un relato edulcorado y creo que los dos consumían drogas", afirma Isabel González.

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¿Fue el consumo de drogas utilizado por la familia de John John para desacreditarla? ¿Terminó dinamitando esa dinámica la relación?