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Mejores momentos | 23 de abril

Ana María consigue el gran premio de una tarjeta regalo valorada en 700€

La concursante del atril azul suma este premio a los 225€ de su marcador.

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Ana María consigue el gran premio de una tarjeta regalo valorada en 700€

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Adrián Moreno
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Ana María ha intentado, casi sin querer, ir a por la primera parte del gran premio, ya que el bote todavía le quedaba lejos. La concursante ha conseguido llevarse una tarjeta regalo valorada en 700€ que, por culpa de un malentendido, ha podido llegar a perder.

Y es que la concursante pensaba que necesitaba conseguir más dinero para poder jugar la final, pero lo que no había escuchado es que Jorge Fernández le había avisado hasta en tres ocasiones de que, resolviendo solo con el ‘gran premio’, ya pasaría a jugar el último panel.

Finalmente, Ana María ha resuelto el panel, sumando los 225€ de su marcador a los 700€ de la tarjeta regalo, lo que la lleva a jugar la final con un marcador total de 2.225€

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