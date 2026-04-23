Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Adriana Ozores: ¿cómo es nacer en una saga de artistas?

Adriana Ozores forma parte de una saga de artistas que ya se han convertido en uno de los grandes de nuestro país. Nieta de los actores Mariano Ozores Francés y Luisa Puchol e hija del actor José Luis Ozores, Adriana siempre tuvo claro que su futuro estaba en la interpretación.

Su carrera comenzó a finales de los años 70, precisamente de la mano de su tío, Mariano Ozores, y películas protagonizadas por Andrés Pajares y Fernando Esteso. Sin embargo, su salto a la fama llegó 2004, cuando encarna a la madre Manolito Gafotas. Un papel que aún se recuerda en todas las casas.

Hoy, Adriana Ozores se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para contárnoslo todo sobre su familia y sus últimos proyectos. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!