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A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Adriana Ozores: ¿cómo es nacer en una saga de artistas?

La actriz se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso de su larga trayectoria en la interpretación y para contarnos cuál es el secreto del arte del clan Ozores.

Adriana Ozores

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Adriana Ozores forma parte de una saga de artistas que ya se han convertido en uno de los grandes de nuestro país. Nieta de los actores Mariano Ozores Francés y Luisa Puchol e hija del actor José Luis Ozores, Adriana siempre tuvo claro que su futuro estaba en la interpretación.

Su carrera comenzó a finales de los años 70, precisamente de la mano de su tío, Mariano Ozores, y películas protagonizadas por Andrés Pajares y Fernando Esteso. Sin embargo, su salto a la fama llegó 2004, cuando encarna a la madre Manolito Gafotas. Un papel que aún se recuerda en todas las casas.

Hoy, Adriana Ozores se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para contárnoslo todo sobre su familia y sus últimos proyectos. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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