Daniel Illescas gana el quinto programa de El Desafío con pleno de dieces: “Va para esos niños en riesgo de exclusión social a los que el mar les ayuda”

El jurado coincide en darle la máxima nota al nuevo rey de la apnea de El Desafío.

Carmen Pardo
El reto de Daniel Illescas ha sido perfecto, la complejidad de la apnea siempre suele premiar con buenos marcadores a los concursantes que consiguen un buen tiempo. modelo ha batido récord y eso le aseguraba estar en la final.

Patricia Conde y Daniel Illescas han sido los dos últimos en recibir su calificación, pese al buen hacer de ambos, Illescas ha conseguido el máximo de puntuación, con tres dieces y sumando 30 puntos para situarse el primero en la tabla del programa cinco.

Todos los concursantes se han fundido en un abrazo con el instagramer, dejando un momentazo lleno de confeti y de celebración.

Además, Daniel Illescas ha querido donar los 12.500 euros como ganador de la gala a King Surf, una asociación que ayuda a niños en exclusión social y con los que Illescas ha podido convivir. “A mí me sirvió como terapia también” ha añadido el influencer haciendo referencia a su experiencia en la asociación.

