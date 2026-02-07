Daniel Illescas coronado nuevo rey de la apnea y la valentía de Edurne en el quinto programa de El Desafío

La quinta gala de El Desafío ha comenzado armonizada por las bandas sonoras de la Film Symphony Orchestra junto a María José Campanario. Un reto musical en el que la concursante ha disfrutado de lo lindo junto a la orquesta sinfónica.

La segunda prueba de la gala ha sido el temido puente. Un duelo protagonizado por Eduardo Navarrete y José Yélamo. El diseñador ha dedicado el desafío a su madre, aunque la memoria le ha jugado una mala pasada y no ha conseguido superar la prueba. José Yélamo ha comenzado su duelo muy concentrado y ha conseguido superar El Puente en 33 segundos, acercándose a la marca del gran Gozton Mantuliz.

Tras la gran marca en El Puente ha llegado el turno de Eva Soriano. La humorista ha sorprendido con su gran sentido del ritmo al ser la protagonista de una gran coreografía en El Desafío.

La invitada de la quinta gala ha sido la cantante Edurne. Una mujer todoterreno que ha confesado ser “muy picada” y no ha dudado en dejar a todos boquiabiertos en un reto de funambulismo en el que ha superado todas las expectativas del jurado.

Jessica Goicoechea ha tenido que hacer magia con los cambios de ropa. La influencer ha puesto el plató patas arriba con su quick change.

El escapismo ha sido el reto al que se ha tenido que enfrentar Willy Bárcenas. El cantante ha confesado su inseguridad a la hora de ponerse la Escafandra Mortal. Con miedos, pero armado de mucho valor, Willy Bárcenas ha conseguido superar su desafío en el que la angustia ha estado presente durante toda la prueba.

Patricia Conde ha demostrado que es toda una guerrera en su reto de puntería. Complicándolo aún más y colgada en el aire, la presentadora ha superado la prueba a la primera a la perfección.

Daniel Illescas se ha tenido que enfrentar a la prueba estrella del programa. El modelo ha seguido las indicaciones de Juandi Alcázar y ha superado todas las marcas en la historia de El Desafío en la apnea con un tiempo de 4:47 minutos bajo el agua.

Una espectacular marca que le ha llevado a convertirse en el rey de la apnea y el ganador de la quinta gala de El Desafío.

Una gala que ha estado llena de momentos emotivos, espectáculo y desafíos perfectos por parte de los valientes concursantes que forman parte de la sexta edición de El Desafío.