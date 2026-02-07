Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crónica | Programa 5

Daniel Illescas coronado nuevo rey de la apnea y la valentía de Edurne en el quinto programa de El Desafío

El nivel del programa va aumentando gala tras gala, con unos retos impecables, la quinta gala ha estado marcada por la sobrenatural marca en la apnea de Daniel Illescas.

Daniel Illescas coronado nuevo rey de la apnea

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

La quinta gala de El Desafío ha comenzado armonizada por las bandas sonoras de la Film Symphony Orchestra junto a María José Campanario. Un reto musical en el que la concursante ha disfrutado de lo lindo junto a la orquesta sinfónica.

La segunda prueba de la gala ha sido el temido puente. Un duelo protagonizado por Eduardo Navarrete y José Yélamo. El diseñador ha dedicado el desafío a su madre, aunque la memoria le ha jugado una mala pasada y no ha conseguido superar la prueba. José Yélamo ha comenzado su duelo muy concentrado y ha conseguido superar El Puente en 33 segundos, acercándose a la marca del gran Gozton Mantuliz.

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos

Tras la gran marca en El Puente ha llegado el turno de Eva Soriano. La humorista ha sorprendido con su gran sentido del ritmo al ser la protagonista de una gran coreografía en El Desafío.

La invitada de la quinta gala ha sido la cantante Edurne. Una mujer todoterreno que ha confesado ser “muy picada” y no ha dudado en dejar a todos boquiabiertos en un reto de funambulismo en el que ha superado todas las expectativas del jurado.

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val

Jessica Goicoechea ha tenido que hacer magia con los cambios de ropa. La influencer ha puesto el plató patas arriba con su quick change.

El escapismo ha sido el reto al que se ha tenido que enfrentar Willy Bárcenas. El cantante ha confesado su inseguridad a la hora de ponerse la Escafandra Mortal. Con miedos, pero armado de mucho valor, Willy Bárcenas ha conseguido superar su desafío en el que la angustia ha estado presente durante toda la prueba.

Patricia Conde ha demostrado que es toda una guerrera en su reto de puntería. Complicándolo aún más y colgada en el aire, la presentadora ha superado la prueba a la primera a la perfección.

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería

Daniel Illescas se ha tenido que enfrentar a la prueba estrella del programa. El modelo ha seguido las indicaciones de Juandi Alcázar y ha superado todas las marcas en la historia de El Desafío en la apnea con un tiempo de 4:47 minutos bajo el agua.

Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua

Una espectacular marca que le ha llevado a convertirse en el rey de la apnea y el ganador de la quinta gala de El Desafío.

Una gala que ha estado llena de momentos emotivos, espectáculo y desafíos perfectos por parte de los valientes concursantes que forman parte de la sexta edición de El Desafío.

La tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal

“Me sudan las tetas”: la tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Daniel Illescas coronado nuevo rey de la apnea

Daniel Illescas coronado nuevo rey de la apnea y la valentía de Edurne en el quinto programa de El Desafío

Daniel Illescas gana el quinto programa de El Desafío con pleno de dieces

Daniel Illescas gana el quinto programa de El Desafío con pleno de dieces: “Va para esos niños en riesgo de exclusión social a los que el mar les ayuda”

Pilar Rubio gasta su botón de la injusticia con María José Campanario

Pilar Rubio gasta su botón de la injusticia con María José Campanario: “La suerte no te ha acompañado como debería”

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea
Mejores momentos | Programa 5

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea: “Mientras entrenábamos, ella estaba en el hospital”

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío
Mejores momentos | Programa 5

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua
Retos | Programa 5

¡Sobrenatural! Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua

El influencer ha batido todas las marcas anteriores y lidera la prueba reina de El Desafío con una nueva marca.

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería
Retos | Programa 5

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería

Patricia Conde es una de las concursantes que más está sorprendiendo en esta sexta edición de El Desafío. Siempre con una sonrisa en la cara, la presentadora está dejando muy buenas actuaciones en el programa.

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

Jessica Goicoechea deslumbra con un número de Quick Change lleno de ritmo y estilo

Jessica Goicoechea deslumbra con sus cambios de estilo

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val: “Yo no puedo decir que no

Publicidad