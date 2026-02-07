Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 5

Pilar Rubio gasta su botón de la injusticia con María José Campanario: “La suerte no te ha acompañado como debería”

Pilar Rubio gasta su botón de la injusticia con María José Campanario: “La suerte no te ha acompañado como debería”

Pilar Rubio gasta su botón de la injusticia con María José Campanario

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Pese a la buena realización de su prueba, María José Campanario no había conseguido obtener un resultado muy elevado. La complejidad y riesgo de los otros retos de sus compañeros han opacado su actuación.

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra

Sin embargo, la mujer de Jesús Janeiro no se ha mostrado disgustada y ha dicho que estaba “tan emocionada por lo vivido hoy”, además les ha dado “las gracias” por permitirle “compartir estos momentos con estos compañeros”.

Ante la buena actitud de la concursante y una meditada decisión, Pilar Rubio se ha puesto en pie para agradecerle su actitud y positivismo y ha dicho; “voy a trabajar yo un poquito y voy a darle al botón”.

María José Campanario no ha podido evitar emocionarse cuando la miembro del jurado se ha puesto los guantes y ha roto el cristal para pulsar el ‘botón de la injusticia’.

Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua

¡Sobrenatural! Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Pilar Rubio gasta su botón de la injusticia con María José Campanario

Pilar Rubio gasta su botón de la injusticia con María José Campanario: “La suerte no te ha acompañado como debería”

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea: “Mientras entrenábamos, ella estaba en el hospital”

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua
Retos | Programa 5

¡Sobrenatural! Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería
Retos | Programa 5

La guerrera Patricia Conde impecable en su reto de puntería

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal
Retos | Programa 5

¡Al límite! Willy Bárcenas sufre con sus miedos en la Escafandra Mortal

El cantante se ha enfrentado a la terrible prueba de la Escafandra Mortal, un reto que ha llevado al cantante al límite.

Jessica Goicoechea deslumbra con un número de Quick Change lleno de ritmo y estilo
Retos | Programa 5

Jessica Goicoechea deslumbra con sus cambios de estilo

La influencer ha derrochado glamur con sus innumerables cambios de modelito en su coreografía.

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val

Edurne se convierte en funambulista y acepta el reto de Juan del Val: “Yo no puedo decir que no

La espectacular coreografía de Eva Soriano

La espectacular coreografía de Eva Soriano: “A mí me gusta mucho hacer los pasos prohibidos”

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos

La felicidad de José Yélamo al superar El Puente en 33 segundos: “Es extraordinario”

Publicidad