Mejores momentos | Programa 5
Pilar Rubio gasta su botón de la injusticia con María José Campanario: “La suerte no te ha acompañado como debería”
Pese a la buena realización de su prueba, María José Campanario no había conseguido obtener un resultado muy elevado. La complejidad y riesgo de los otros retos de sus compañeros han opacado su actuación.
Sin embargo, la mujer de Jesús Janeiro no se ha mostrado disgustada y ha dicho que estaba “tan emocionada por lo vivido hoy”, además les ha dado “las gracias” por permitirle “compartir estos momentos con estos compañeros”.
Ante la buena actitud de la concursante y una meditada decisión, Pilar Rubio se ha puesto en pie para agradecerle su actitud y positivismo y ha dicho; “voy a trabajar yo un poquito y voy a darle al botón”.
María José Campanario no ha podido evitar emocionarse cuando la miembro del jurado se ha puesto los guantes y ha roto el cristal para pulsar el ‘botón de la injusticia’.
