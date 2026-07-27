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Un menor de ocho años colgando de un aparato del aire acondicionado en un rascacielos: el conserje le salvó la vida

Un niño de ocho años con un trastorno del espectro autista es visto colgando desde un vigésimo primer piso de un rascacielos de Benidorm. Lejos de asustarle, actuó de una manera muy responsable para poder salvarle la vida.

Piso 21

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Unas imágenes insólitas salen a la luz dejando a miles de usuarios preocupados. Un menor de ocho años con trastorno del espectro autista ha sido filmado colgado de un aparato de aire acondicionado en un vigésimo primer piso. El conserje de la finca fue quien se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y llamó a los cuerpos de seguridad.

Su padre salió a dar una vuelta dejando solo al niño. El hombre ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial aunque ha quedado en libertad con cargos, por una situación de desamparo temporal ya que, como dice el colaborador Carlos Quílez es un acto muy tipificado pero no tan penado.

El periodista Jorge Badía habla de una figura emblemática para referirse al conserje, quien estuvo atento y actuó de la mejor manera posible. Miró al edificio de 100 metros, un rascacielos y pudo reconocer al mniño con ciertos comportamientos extraños que le hicieron pensar en que a lo mejor podría padecer de algún problema o trastorno intelectual.

Lejos de asustarle, el conserje dedició avisar a la policía y estos mismos, a los bomberos, entre los equipos de emergencia lograron localizar la vivienda y a los padres.

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