Karen, sobrepasada por las extraescolares de su hijo: "Solo por la equipación de fútbol son 100 euros y, si no, no juega"
Las extraescolares se han convertido en una carga para muchos padres, que se gastan grandes cantidades en actividades para sus hijos que apenas se pueden permitir.
Septiembre es sinónimo de vuelta al cole y, con el regreso de las clases también vuelven las extraescolares. Estas son cada vez más amplias... y más caras.
Karen tiene un hijo y está recién divorciada. Según nos cuenta, su situación no le permite gastar grandes cantidades de dinero en extraescolares, aunque se fuerza a ello: "No todo puede ser estudio, estudio y estudio".
Además de las clases de refuerzo, su hijo va a fútbol, una de las extraescolares por excelencia. "Tengo que pagar 100 euros nada más para que empiece porque han decidido poner equipación nueva y, si no, mi hijo no juega", señala.
Como ella, muchos padres se encuentran sobrepasados por unas extraescolares que, aunque les ayudan a conciliar y son beneficiosas para sus hijos, cada vez son más inalcanzables. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
