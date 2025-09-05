La nueva imagen de Kate Middleton desata las críticas y Sara Carbonero reacciona: "No se puede tener menos humanidad"

Kate Middleton retomaba su agenda oficial y sorprendía con una nueva imagen bastante llamativa. La Princesa de Gales dejaba atrás su melena castaña para apostar por un color miel con tonos avellana que aclaraban por completo su pelo.

Una nueva imagen que, por otro lado, desataba una oleada de comentarios en redes sociales cuestionándose el motivo de este repentino cambio en la imagen de Kate Middleton.

Kate Middleton más rubia | Gtres

Muchos se aventuraron a decir que quizás se trataba de una peluca debido a los últimos problemas de salud que la Princesa habría atravesado. Recordemos que en marzo de 2024 anunció que estaba en pleno tratamiento contra el cáncer.

Estas afirmaciones respecto al nuevo color de pelo de Kate Middleton hacían reflexionar a Sara Carbonero que escribía en sus redes un texto asegurando que estaba "alucinada, removida y triste ante los comentarios sobre el nuevo look de Kate Middleton".

"En qué momento alguien tiene la poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, se dedica a hacer juicios de valor dañinos y frívolos y a abrir incluso un debate sobre si lleva peluca o no, si parece que tiene 20 años más, si está demacrada, delgada, con mal aspecto", continuaba.

Sara Carbonero sobre la nueva imagen de Kate Middleton | Redes Sociales

"Por favor, no se puede tener menos humanidad. No creo que a ella le llegue esta ola de odio, afortunadamente, pero una vez más dejamos constancia de la sociedad que somos. Aquella que se lleva las manos a la cabeza con los temas de salud mental, a la que se le llena la boca hablando de sororidad, pero que no le tiembla el pulso para verter su odio hacia una persona que convive con una realidad durísima y simplemente está tratando de salir adelante. Con su sonrisa, que la hace preciosa, sus ganas y su coraje para aparecer en público".

Tras estas palabras, Sara terminaba dejando clara su postura sobre la sociedad en la que vivimos con un "Yo me bajo de este carro" y "hagámonoslo mirar".