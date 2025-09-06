Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, confundida: ¿perdonará a su hermano tras descubrir que está gravemente enfermo?
La madre de Cristina se quedará en shock. A su hermano le queda muy poco tiempo de vida.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Digna le acabará confesando a Irene que su hermano se está muriendo. Le contará que don Pedro tiene cáncer dejando a la madre de Cristina sin palabras. ¿Perdonará ahora Irene a su hermano al saber que le queda poco tiempo de vida?
Joaquín, que ya ha desenmascarado a don Pedro, no tendrá valor para contarle a Luis la verdad sobre el director de la empresa.
La fábrica tendrá que hacer frente a una inspección sanitaria , algo que supondrá otro grave problema para Perfumerías De la Reina.
Cristina le contará a Claudia que se besó con Luis y se desahogará un poco con ella. ¿Se estará enamorando de su jefe?
Damián buscará apoyo en Manuela tras su fuerte enfrentamiento con Tasio.
Y Gabriel le dirá a María que tiene que hacer lo que sea para convencer a Andrés y adoptar un hijo. Además, la joven utilizará a Julia para que la pequeña pueda influir en la opinión de su tío. ¿Conseguirá que Andrés acepte formar una familia con María?
