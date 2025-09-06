Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, confundida: ¿perdonará a su hermano tras descubrir que está gravemente enfermo?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Digna le acabará confesando a Irene que su hermano se está muriendo. Le contará que don Pedro tiene cáncer dejando a la madre de Cristina sin palabras. ¿Perdonará ahora Irene a su hermano al saber que le queda poco tiempo de vida?

Joaquín, que ya ha desenmascarado a don Pedro, no tendrá valor para contarle a Luis la verdad sobre el director de la empresa.

La fábrica tendrá que hacer frente a una inspección sanitaria , algo que supondrá otro grave problema para Perfumerías De la Reina.

Cristina le contará a Claudia que se besó con Luis y se desahogará un poco con ella. ¿Se estará enamorando de su jefe?

Damián buscará apoyo en Manuela tras su fuerte enfrentamiento con Tasio.

Y Gabriel le dirá a María que tiene que hacer lo que sea para convencer a Andrés y adoptar un hijo. Además, la joven utilizará a Julia para que la pequeña pueda influir en la opinión de su tío. ¿Conseguirá que Andrés acepte formar una familia con María?

Adelántate al próximo capítulo en atresplayer.