Lady Gaga pone el ritmo a El Hormiguero con ‘Zombieboy’: así es el baile oficial de la nueva temporada

El equipo de El Hormiguero ha preparado el nuevo baile con el que darán comienzo a cada programa de esta vigésima temporada.

Publicado:

Pablo Motos ha arrancado una vigésima temporada cargada de novedades. Entre ellas, hay una que la podemos disfrutar siempre al comienzo del programa: ¡el baile oficial!

Esta vez, el equipo de El Hormiguero ha decidido darle ritmo al inicio del programa con ‘Zombieboy’, uno de los últimos éxitos de Lady Gaga. Cuando empieza a sonar, Pablo Motos y los colaboradores nos dan la bienvenida con un momento lleno de ritmo y muchas risas.

Este el preludio perfecto para relajarse y disfrutar de las entrevistas que Pablo Motos ha preparado en una vigésima temporada que ya ha arrancado motores y que promete auténticos momentazos.

Este baile solo puedes verlo al principio de cada programa, ¡no te lo pierdas! De lunes a jueves, a las 21.45 horas, tienes una cita con El Hormiguero en Antena 3.

