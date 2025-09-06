Lady Gaga pone el ritmo a El Hormiguero con ‘Zombieboy’: así es el baile oficial de la nueva temporada

Pablo Motos ha arrancado una vigésima temporada cargada de novedades. Entre ellas, hay una que la podemos disfrutar siempre al comienzo del programa: ¡el baile oficial!

Esta vez, el equipo de El Hormiguero ha decidido darle ritmo al inicio del programa con ‘Zombieboy’, uno de los últimos éxitos de Lady Gaga. Cuando empieza a sonar, Pablo Motos y los colaboradores nos dan la bienvenida con un momento lleno de ritmo y muchas risas.

Este el preludio perfecto para relajarse y disfrutar de las entrevistas que Pablo Motos ha preparado en una vigésima temporada que ya ha arrancado motores y que promete auténticos momentazos.

Este baile solo puedes verlo al principio de cada programa, ¡no te lo pierdas! De lunes a jueves, a las 21.45 horas, tienes una cita con El Hormiguero en Antena 3.