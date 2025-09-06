Charlie Sheen detalla sus experiencias homosexuales y lo "liberador" que es hablar de ello: "No voy a huir de mi pasado"

Tras años de silencio, Charlie Sheen está impactando con sus confesiones acerca de sus adicciones o su sexualidad. El actor de Dos hombres y medio compartirá su historia en sus memorias, The Book of Sheen, y en la serie documental de Netflix, Alias Charlie Sheen.

En ambos proyectos no ha buscado ni aclarar ni corregir los errores de su pasado, sino de asumirlos, tal y como ha dicho durante la promoción. Asimismo, el intérprete ha recordado en distintas entrevistas lo cerca que estuvo de la muerte por el consumo de drogas.

Sheen, ahora rehabilitado, ha hablado de varios aspectos que se narran tanto en el libro como en el documental como sobre sus experiencias sexuales con hombres.

Charlie Sheen en la docuserie Alias Charlie Sheen | Netflix

"No voy a huir de mi pasado ni a dejar que me domine", ha señalado a People. En el documental, cuando el entrevistador le pregunta cómo se siente hablar públicamente por primera vez sobre el sexo homosexual que tuvo, asegura: "Liberador. Es jodidamente liberador hablar de estas cosas […] Nadie entró corriendo en la habitación y me disparó".

Junto a estas palabras, Sheen reveló en Good Morning America que sus encuentros homosexuales comenzaron cuando consumía crack: "Ahí nació, o se desató. Y en los momentos en los que no consumía crack, intentaba lidiar con eso, asimilarlo y finalmente me preguntaba: '¿Y qué?'. Algunas cosas fueron raras. Muchas fueron muy divertidas, y la vida continúa".

El actor Charlie Sheen | Getty Images

Eso sí, durante la etapa en la que consumió drogas, el actor contrajo el VIH, algo que intentó mantener en secreto, aunque sin éxito, ya que algunos de estos hombres le amenazaban con delatarle si no aceptaba a los chantajes.

Sheen les pagó al principio, pero en 2015 finalmente confesó su enfermedad en el programa Today.

The Book of Sheen se publica este 9 de septiembre y Alias Charlie Sheen se estrena en Netflix el 10 de septiembre.