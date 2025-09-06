Rosa, tras sus 200 programas en Pasapalabra: “Las mujeres tenemos menos confianza para exponer nuestra ignorancia y conocimientos”

Rosa ha agrandado su leyenda en Pasapalabra tras convertirse en bicentenaria. Fue la primera mujer en llegar a los 100 programas, y con su trabajo y esfuerzo ha alcanzado los 200 programas, un hecho sin precedentes en el concurso.

La concursante nos recibe con la sonrisa que le caracteriza para contarnos sus sensaciones tras lograr este hito, “una locura que ni te planteas” señala Rosa, y reconociendo que sí pensaba en el número 100 cuando se preparaba para Pasapalabra, con el deseo de que alguna mujer llegase a esa cifra. Y, cosas del destino, el rostro de la mujer centenaria, y ahora bicentenaria, es el de ella.

Rosa ha confesado que ha ganado mucha confianza en sí misma en Pasapalabra, gracias a esa veteranía de ir sumando programas, y es consciente de que, si ha llegado hasta aquí, puede llegar aún más lejos.

Sus Roscos con Manu los esperamos con ganas, ¿cómo se ve ella de cara a ganar el bote de Pasapalabra? La concursante señala que “depende del día”, pero que cada día va sumando tickets de cara a ganar El Rosco, sin perder nunca la ilusión. Eso sí, para ella el dinero del bote es secundario, pues se centra más en el reto de acertar las 25 preguntas.

Por último, Rosa ha compartido su visión acerca de por qué hay menos mujeres en Pasapalabra. Ella es una referente, y su veteranía le hace ver algunos aspectos que caracterizan al concurso: la gran cantidad de tiempo que se necesita para prepararse. “A medida que llegas a cierta edad, las mujeres tienen menos de ese tiempo”, ha señalado la concursante.

"Creo que las mujeres tenemos menos confianza a la hora de exponer nuestra ignorancia o conocimientos"

Además, Rosa ha puntualizado en otra razón, muy interesante de escuchar y analizar, por la que cree que hay pocas mujeres en Pasapalabra: “Creo que las mujeres tenemos menos confianza a la hora de exponer nuestra ignorancia o conocimientos”, ha comentado.

