Española atrapada en Dubái: "Que lleguen a un acuerdo, me da igual cuál, pero que nos saquen de aquí"

Irán continúa lanzando misiles y drones contra bases de Estados Unidos y aliados en Oriente Medio. Una situación que deja ya más de 600 víctimas mortales y 30.000 españoles atrapados en Oriente Próximo debido al corte de la comunicación aérea.

Mientras continúan los ataques, varios países temen que la guerra afecte a las relaciones internacionales y al precio de productos como el petróleo. Además, la embajada española trabaja sin descanso para traer de vuelta a las personas atrapadas.

Ofelia es una cocinera gallega atrapada en Dubái. "La noche del sábado fue horrible", asegura, "desde España es muy fácil decir que todo va a salir bien, pero yo quiero dejar de tener miedo si veo una estrella".

Como ella, muchos españoles piden a los gobiernos que se reúnan para ver qué pueden hacer para sacarles de allí. "Estoy pidiendo una solución, que lleguen a un acuerdo, me da igual cuál, pero que nos saquen de aquí", señala Ofelia.

Las víctimas aumentan y el miedo y la incertidumbre se apoderan de muchos países. Una situación que ha alterado por completo el panorama internacional.