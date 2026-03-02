Empleo
Tiene tres trabajos y es incapaz de independizarse: "Entre los tres gano 1.700 euros al mes"
Los niveles de pluriempleo se han disparado hasta máximos históricos. Una situación que afecta a millones de españoles y que obliga a vivir al límite.
Publicidad
Miles de personas se ven obligadas a tener varios trabajos para llegar a fin de mes. Los elevados precios de la vivienda, sumado a la precariedad laboral hacen que un solo empleo no sea suficiente para sobrevivir.
El pluriempleo alcanza ya cifras históricas y son más de 632.000 personas las que cuentan con un segundo empleo. Una situación que afecta especialmente a las mujeres.
Pepa es una de las jóvenes pluriempleadas que, pese a tener tres trabajos, no es capaz de independizarse. En su caso, trabaja en una empresa en recursos humanos, como azafata de eventos y en el negocio familiar. "Entre todos gano unos 1.700 euros al mes", nos cuenta.
Más Noticias
- Melysa y Juan, atrapados en un crucero en Dubái: "La guerra nos ha pillado celebrando nuestra luna de miel"
- Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, acusada de agredir a otra mujer: "Me enganchó del pelo, me arrancó mechones"
- Española atrapada en Dubái: "Que lleguen a un acuerdo, me da igual cuál, pero que nos saquen de aquí"
Las jornadas de muchos empleados que optan por complementar con un segundo trabajo aumentan hasta las 13 o 14 horas. Unas cifras de récord que reflejan las dificultades que atraviesan los trabajadores de nuestro país.
Publicidad