Tiene tres trabajos y es incapaz de independizarse: "Entre los tres gano 1.700 euros al mes"

Los niveles de pluriempleo se han disparado hasta máximos históricos. Una situación que afecta a millones de españoles y que obliga a vivir al límite.

Miles de personas se ven obligadas a tener varios trabajos para llegar a fin de mes. Los elevados precios de la vivienda, sumado a la precariedad laboral hacen que un solo empleo no sea suficiente para sobrevivir.

El pluriempleo alcanza ya cifras históricas y son más de 632.000 personas las que cuentan con un segundo empleo. Una situación que afecta especialmente a las mujeres.

Pepa es una de las jóvenes pluriempleadas que, pese a tener tres trabajos, no es capaz de independizarse. En su caso, trabaja en una empresa en recursos humanos, como azafata de eventos y en el negocio familiar. "Entre todos gano unos 1.700 euros al mes", nos cuenta.

Las jornadas de muchos empleados que optan por complementar con un segundo trabajo aumentan hasta las 13 o 14 horas. Unas cifras de récord que reflejan las dificultades que atraviesan los trabajadores de nuestro país.

