Melysa y Juan, atrapados en un crucero en Dubái: "La guerra nos ha pillado celebrando nuestra luna de miel"

Irán ha intensificado sus ofensivas con misiles y drones dirigidos contra bases de Estados Unidos y de sus aliados en la región, ampliando un conflicto que ya deja más de 600 fallecidos. A la tragedia humana se suma el bloqueo del espacio aéreo, que mantiene a unos 30.000 españoles atrapados en distintos puntos de Oriente Próximo, sin posibilidad inmediata de regresar.

Entre los españoles atrapados están Melysa y Juan, una pareja que estaba celebrando su luna de miel en un crucero en Dubái. Pese a que están tranquilos, aseguran que las noches dan miedo. "Se ve todo mucho más claro, cómo explotan los misiles", señala.

Según nos cuenta, lo que más miedo le dio fue el momento en el que les llegó la alarma. "Empezaron los móviles a pitar y el cielo a explotar", recuerda Melysa.

En paralelo, la embajada española trabajan a contrarreloj para ofrecer asistencia a los ciudadanos afectados. Sin embargo, la incertidumbre persiste: cada nuevo ataque agrava el balance de víctimas y alimenta el temor ante una expansión del conflicto.