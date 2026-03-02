Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, acusada de agredir a otra mujer: "Me enganchó del pelo, me arrancó mechones"

Una nueva polémica sacude a la familia de Daniel Sancho. Tras entrar en prisión por el crimen de Edwin Arrieta, su madre, Silvia Bronchalo, ha sido acusada de agresión.

Ocurrió en julio de 2025, cuando Silvia Bronchalo se disponía a hacer la mudanza de su antigua urbanización. Una empleada de seguridad le impidió el paso con su vehículo, algo que desembocó en una acalorada discusión.

"Vino muy alterada", advierte la denunciante. Según esta, la madre de Daniel Sancho habría empezado a proferir insultos racistas al ver que no la dejaban pasar con la furgoneta de mudanza.

Según la denuncia, tras varios insultos comenzó un forcejeo, llegando a arrancarle un mechón. "Enseguida me enganchó del pelo, no me dio tiempo ni a reaccionar", confiesa la denunciante.

Silvia Bronchalo abandonaba el lugar de los hechos sin ser identificada, aunque cinco días más tarde, la presunta agredida recogía los datos de la madre de Daniel Sancho. Un episodio que podría mandar a Silvia Bronchalo ante la justicia.