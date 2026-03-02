Exclusiva
Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, acusada de agredir a otra mujer: "Me enganchó del pelo, me arrancó mechones"
La madre de Daniel Sancho ha sido acusada de agredir a una empleada de seguridad de la urbanización en la que residía. Cuando esta le impidió el paso para hacer la mudanza, Silvia la habría insultado, agarrado del pelo y arrancado varios mechones.
Publicidad
Una nueva polémica sacude a la familia de Daniel Sancho. Tras entrar en prisión por el crimen de Edwin Arrieta, su madre, Silvia Bronchalo, ha sido acusada de agresión.
Ocurrió en julio de 2025, cuando Silvia Bronchalo se disponía a hacer la mudanza de su antigua urbanización. Una empleada de seguridad le impidió el paso con su vehículo, algo que desembocó en una acalorada discusión.
"Vino muy alterada", advierte la denunciante. Según esta, la madre de Daniel Sancho habría empezado a proferir insultos racistas al ver que no la dejaban pasar con la furgoneta de mudanza.
Según la denuncia, tras varios insultos comenzó un forcejeo, llegando a arrancarle un mechón. "Enseguida me enganchó del pelo, no me dio tiempo ni a reaccionar", confiesa la denunciante.
Más Noticias
- Española atrapada en Dubái: "Que lleguen a un acuerdo, me da igual cuál, pero que nos saquen de aquí"
- La opinión de una mujer iraní sobre los ataques de Estados Unidos: "Para nosotros es un alivio"
- Malu Salgado, la hija de Míchel Salgado, cuenta cómo se han vivido los ataques en Dubái: "El gobierno lo está haciendo muy bien"
Silvia Bronchalo abandonaba el lugar de los hechos sin ser identificada, aunque cinco días más tarde, la presunta agredida recogía los datos de la madre de Daniel Sancho. Un episodio que podría mandar a Silvia Bronchalo ante la justicia.
Publicidad