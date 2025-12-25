Mueren un joven de 17 años y un hombre de 63 años en Nochebuena por agresión con arma blanca en Madrid

Dos varones han muerto esta pasada Nochebuena tras ser agredidos, en ambos casos, por arma blanca. Las víctimas se tratan de un joven de 17 años y otro de 63.

Según ha detallado el SUMMA 112 y recoge a su vez EFE, la primera víctima, aún menor de edad, sufrió una parada cardiorrespiratoria tras ser atacado de un arma blanca en el hemitórax izquierdo. Todo ello, ha ocurrido en la calle Lagartera, en Puente de Vallecas.

Por su parte, el suceso en relación al segundo fallecimiento se produjo a las 5:40 en la calle Alonso Cano, en Chamberí. El hombre entró en parada cardiorrespitaria, pero los equipos del Samur-PC, tras 40 minutos de maniobras, no pudieron hacer nada más para salvar su vida.

Asimismo, Emergencias Madrid ha notificado un accidente de tráfico en el que el conductor quedó atrapado y resultó herido grave. Según recoge Europa Press, este accidente se produjo a las 19 horas, un accidente en la M-31, después de que el conductor de 31 años no pudiera salir. Una ambulancia del Summa 112 comenzó la atención hasta la llegada del Samur-PC.

Más tarde, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron al varón del interior del vehículo. Este tuvo que ser intubado y trasladado con al Hospital 12 de Octubre.

Los ocupantes de un segundo vehículo tan solo tuvieron lesiones leves. Uno de ellos no requirió traslado y otro sí que fue llevado al Hospital Universitario Gregorio Marañón con contusiones. La Guardia Civil investiga los hechos.

Un joven de 22 años detenido por matar a su madre con 50 puñaladas

El pasado 17 de diciembre se tuvo constancia de otro trágico suceso en la capital madrileña. Un joven de 22 años fue detenido presuntamente por matar a su madre de 49 años en una vivienda de Madrid. Al parecer, le realizó más de 50 puñaladas por todo el cuerpo con un cuchillo pequeño. Gran parte de estas cuchilladas se realizaron en el cuello y la espalda.

El suceso tuvo lugar en torno a las 0:45 en una vivienda ubicada en la calle Bravo Murillo, en el distrito de Tetuán, donde residían la madre, de origen boliviano, su hijo y el padrastro y pareja de la mujer, que no estaba en el momento de los hechos, según informa EFE.

Los agentes de la Policía Científica y del grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se hicieron cargo de la investigación.

