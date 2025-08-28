Publicidad
Juego de pelotas
Juanra Bonet desvela los secretos del plató de Juego de pelotas
El presentador enseña los detalles del nuevo concurso de Antena 3, desde los atriles hasta la piscina, con seis pelotas gigantes listas para sorprender a los concursantes.
En el recorrido por el plató de Juego de Pelotas, Juanra Bonet comienza mostrando la zona de los atriles, donde dos equipos de cinco concursantes se enfrentarán bajo la atenta mirada del público.
El presentador señala como “joyas de la corona” a las seis pelotas gigantes que pueden eliminar a los jugadores lanzándolos a la piscina. Con todo preparado, Bonet concluye: “Ya podemos empezar”.