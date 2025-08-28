Juanra Bonet desvela los secretos del plató de Juego de pelotas

En el recorrido por el plató de Juego de Pelotas, Juanra Bonet comienza mostrando la zona de los atriles, donde dos equipos de cinco concursantes se enfrentarán bajo la atenta mirada del público.

El presentador señala como “joyas de la corona” a las seis pelotas gigantes que pueden eliminar a los jugadores lanzándolos a la piscina. Con todo preparado, Bonet concluye: “Ya podemos empezar”.