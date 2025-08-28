Antena 3 LogoAntena3
Juanra Bonet hace de guía para sorprender con el plató de Juego de Pelotas: ¡descubre su gran piscina!

Juego de pelotas

Juanra Bonet desvela los secretos del plató de Juego de pelotas

El presentador enseña los detalles del nuevo concurso de Antena 3, desde los atriles hasta la piscina, con seis pelotas gigantes listas para sorprender a los concursantes.

Alberto Mendo
En el recorrido por el plató de Juego de Pelotas, Juanra Bonet comienza mostrando la zona de los atriles, donde dos equipos de cinco concursantes se enfrentarán bajo la atenta mirada del público.

El presentador señala como “joyas de la corona” a las seis pelotas gigantes que pueden eliminar a los jugadores lanzándolos a la piscina. Con todo preparado, Bonet concluye: “Ya podemos empezar”.

