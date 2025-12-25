Los detalles y símbolos del mensaje de Navidad del rey Felipe VI: de pie y en el Salón de Columnas

El Palacio Real vuelve a ser, por segundo año consecutivo, el escenario elegido por el rey Felipe VI para dar su tradicional mensaje de Navidad a los españoles. Atrás han quedado las imágenes del Palacio de la Zarzuela donde tradicionalmente se hacían estos discursos.

Un discurso con el que la Casa Real ha querido 'innovar' y acercarse más a la ciudanía. El Rey sigue así los pasos de otros soberanos europeos, como el rey Carlos III de Inglaterra, Guillermo de Países Bajos o Felipe de Bélgica. Y, por primera vez, ha pronunciado el mensaje de pie y no sentado como se hacía hasta ahora.

Al Rey se le ha podido ver con traje azul marino, camisa blanca y corbata color terracota con estampado geométrico. Más breve que el año anterior, en 1.126 palabras y 10 minutos y 2 segundos -incluyendo el himno nacional- ha querido resumir el 2025 y apelar a la "convivencia".

La dirección de Comunicación de Zarzuela ha cambiado y se ha notado en el duodécimo mensaje del Rey, que ha incorporado novedades tras la llegada de Rosa Lerchundi como nueva directora tras varias décadas trabajando en televisión.

El mensaje comienza con el himno nacional mientras aparecen imágenes nocturnas del Palacio Real, de la fachada de la Plaza de Oriente, de la escalera de Embajadores hasta el Salón de Columnas. En la despedida, como es habitual, el monarca felicita la Navidad en las lenguas cooficiales. El discurso acaba igualmente con el himno y varias imágenes de la Familia Real. Por último aparece el lema del Rey: "servicio, compromiso y deber".

El jefe del Estado se ha dirigido a la ciudadanía desde el Salón de Columnas del Palacio Real, adornado con un gran árbol de Navidad, un belén, un misterio del siglo XVIII realizado en madera tallada y policromada que se conserva en el Convento de las Descalzas Reales, y las banderas de España y la Unión Europea. La elección del espacio ha estado relacionada con el contenido del mensaje, en el que Felipe VI ha mencionado la entrada de España en la UE y fue justo en ese lugar donde se rubricó el tratado de adhesión.

Además, en la sala se aprecian otros de los elementos decorativos habituales de esta dependencia del Palacio Real como son un tapiz de 'Los Hechos de los Apóstoles', de Jan Raes y Jacob Geubels II del siglo XVII, así como varios bustos y el conjunto escultórico 'Carlos V y el Furor', de Ferdinand Barbedienne, del siglo XIX, copia del original de Leone y Pompeo Leoni del Museo Nacional del Prado.

Se trata de la tercera ocasión desde que Felipe VI comenzó su reinado en el que el monarca abandona Zarzuela para realizar el Mensaje de Navidad. El año pasado, cuando se celebraron sus diez años en el trono, lo hizo en el Salón del Trono.

El discurso ha sido emitido, además de en los medios audiovisuales, en las redes sociales y en el canal de YouTube de la Casa Real, donde diez minutos antes se ha difundido un vídeo con diferentes secuencias de la familia real en el año 2025.

Imágenes del Rey con los españoles en el tradicional mensaje de Navidad

Al finalizar el discurso se han emitido fotografías que acompañan el himno del país. En ellas se ha podido ver a los Reyes y a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, saludando y recibiendo el cariño de los ciudadanos durante distintas actividades oficiales.

La primera muestra a los Reyes saludando a ancianos de un centro de día que visitaron en Guadalupe (Cáceres) en mayo; en la segunda es Felipe VI quien saluda a un grupo de jóvenes durante la proclamación del Premio Princesa de Girona Internacional 2025 en Móstoles (Madrid) el 9 de junio.

En la tercera es la Reina Letizia quien saluda a unos niños que le muestran unos dibujos durante la visita que los Reyes efectuaron también junio a Brañosera (Palencia) con motivo del 1.200 aniversario de su fuero como primer municipio de España.

Las dos últimas muestran a la Princesa Leonor saludando a varias personas durante la visita a Tudela (Navarra) y a la Infanta Sofía haciéndose una foto con un ciudadano durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 a Valdesoto en las celebraciones de los Premios Princesa de Asturias.

