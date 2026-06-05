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JUICIO LUIS LORENZO

Juan Gonzalo Ospina, abogado de Luis Lorenzo y su mujer: "Nos ha sacado alguna lágrima la declaración final de Arancha"

Hoy han declarado Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino ante el juez, respondiendo ante las acusaciones que le señalan por presunto maltrato, retención ilegal y estafa a Isabel, la tía de Arancha.

Juango Ospina

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El actor Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Suárez Palomino, afrontan el día más importante del juicio por la muerte de Isabel, la tía de Arancha. Ambos han declarado hoy ante el juez, acusados de presuntos delitos de estafa, retención ilegal y maltrato.

Ambos han defendido su inocencia, asegurando que no tenían otro interés, más que cuidar a tía Isabel. Tanto es así que el propio actor ha asegurado que muchas veces actuaba como el "paganini" de la familia, dándoles dinero, gran parte de él del efectivo que guardaba bajo el colchón.

Luis Lorenzo

Por su parte, Arancha Suárez Palomino se ha mostrado muy emocionada, afirmando que para ella tía Isabel era como su madre. "Nos ha sacado alguna lágrima la declaración final", afirma su abogado Juan Gonzalo Ospina, que desvela que ha reflexionado sobre lo que pensaría la presunta víctima si la pudiera ver.

Juan Gonzalo Ospina confirma que, pese a que ha sido un juicio "muy complicado", confía en la justicia y en que supuestamente no existen pruebas suficientes para probar que hubo estafa o trato denigrante por parte de sus clientes.

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