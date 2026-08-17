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Cristina Pardo da las primeras pistas de La Mesa: "Te puedes divertir con la actualidad"

Nos colamos tras las cámaras del rodaje de la promoción de La Mesa, el nuevo prime time que llegará muy pronto a Antena 3. Cristina Pardo nos confiesa cómo afronta los nervios del estreno, las novedades del directo y las claves del programa: información, rigor y entretenimiento.

La Mesa calienta motores: Cristina Pardo da las primeras pistas

Cristina Pardo da las primeras pistas de La Mesa: "Te puedes divertir con la actualidad"

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Alejandro Hergon
Publicado:

Las cámaras ya han empezado a rodar en Antena 3 para preparar la llegada de La Mesa, el nuevo programa de actualidad que conducirá Cristina Pardo en el prime time tras 'El Hormiguero'.

Acompañamos a la presentadora durante el rodaje de la promoción oficial, donde confiesa afrontar el proyecto con mucha ilusión pero también con los inevitables nervios de los días previos: "Grabar promos es divertido porque no tienes la máxima tensión, pero a medida que vayan pasando los días, habrá más nervios".

Respecto a lo que se encontrará el espectador en plató, Cristina lo tiene claro: información, rigor y entretenimiento irán de la mano para analizar todo lo que sucede. "Espero que te puedas divertir con la actualidad, a pesar de toda la que está cayendo", asegura entre risas la periodista.

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