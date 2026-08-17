Cristina Pardo da las primeras pistas de La Mesa: "Te puedes divertir con la actualidad"

Las cámaras ya han empezado a rodar en Antena 3 para preparar la llegada de La Mesa, el nuevo programa de actualidad que conducirá Cristina Pardo en el prime time tras 'El Hormiguero'.

Acompañamos a la presentadora durante el rodaje de la promoción oficial, donde confiesa afrontar el proyecto con mucha ilusión pero también con los inevitables nervios de los días previos: "Grabar promos es divertido porque no tienes la máxima tensión, pero a medida que vayan pasando los días, habrá más nervios".

Respecto a lo que se encontrará el espectador en plató, Cristina lo tiene claro: información, rigor y entretenimiento irán de la mano para analizar todo lo que sucede. "Espero que te puedas divertir con la actualidad, a pesar de toda la que está cayendo", asegura entre risas la periodista.