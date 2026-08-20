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Un joven mata a su tío tras una discusión: le asestó tres cuchilladas, una de ellas en el corazón

Un joven asesina a su tío tras asestarle una puñalada mortal en el corazón. Ambos protagonizaron una acalorada pelea en un pub de Valencia.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Andrés Felipe, de 22 años, fue detenido por la Guardia Civil acusado de asesinar a su tío, Jeiver Orjuela, de 43 años, tras asestarle una cuchillada en el corazón durante una acalorada discusión en Massanassa. Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la madrugada, en plena calle y frente a un kebab de la localidad.

Tras el ataque, el joven huyó del lugar, pero fue localizado y detenido en una calle cercana gracias al testimonio de dos personas que presenciaron la agresión y alertaron al 112. Los testigos facilitaron a los agentes una descripción del sospechoso, que vestía una camiseta roja, pantalón largo claro y llevaba una mochila.

La Guardia Civil inspeccionó la escena del crimen y, posteriormente, el juez ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde este jueves está previsto que se practique la autopsia. El detenido, acusado inicialmente de un delito de asesinato, fue trasladado a dependencias del instituto armado.

Los agentes localizaron además el presunto arma homicida, un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros, en la calle San Juan, cerca del lugar del crimen. El cuchillo, que presentaba restos de sangre, fue trasladado al cuartel de Alfafar para su análisis.

El periodista Ignacio Cabanes explica que al detenido todavía no le han tomado declaración. Además, da un contexto mayor a lo acontecido alegando que ambos vivían juntos y presuntamente tendrían problemas de convivencia aunque "Los motivos de la discusión no están claros".

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