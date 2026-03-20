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José revoluciona las redes hasta encontrar su tablet perdida: "Veía cómo se recorría media España en tren"

Gracias a la solidaridad de la gente en redes sociales, José recuperó una tablet que se dejó olvidada en un tren y que se recorrió prácticamente toda España.

Tablet

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Cuando José se dejó la tablet en un tren, el primer impulso fue darla por perdida. Sin embargo, lo que no esperaba era que después de recorrerse media España en AVE, iba a recuperarla.

"Se quedó en la parte de arriba y nadie la veía", afirma, "no estaba reportado como objeto perdido en Adif, así que solo la veía yo moverse con el localizador".

Al ver que Renfe no le ayudaba ni le daba opciones para poder encontrarla, José decidió recurrir a las redes sociales. Su hilo en X se hizo viral y le llegó a Benjamín, que fue quien la acabó recuperando.

El tren en el que viajaba la tablet iba con destino Alicante, justo la estación que estaba al lado de casa de Benjamín. "Cuando lo vi, no lo pensé, dije vivo cerca, pues voy", señala Benjamín.

Por suerte y gracias a a solidaridad de todo el mundo que se volcó en su caso, José logró recuperar su tablet casi de manera milagrosa. ¡Dale al play para ver su historia al completo!

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