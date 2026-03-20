Encuentran muerto a los 33 años a Jordan Wright, del reality TOWIE, en una zanja de drenaje en Tailandia

Jordan Wright, exconcursante de The Only Way Is Essex y Ex On The Beach, ha fallecido a los 33 años tras ser hallado sin vida en una zanja de drenaje en Phuket, Tailandia. El cuerpo fue descubierto por un trabajador cerca de la playa de Bang Tao.

Según las autoridades locales, el británico había sido visto por última vez comportándose de forma errática en las inmediaciones de su hotel, donde se había registrado solo. Las cámaras de seguridad lo captaron moviéndose de un lado a otro antes de abandonar la zona.

El cuerpo fue encontrado boca abajo, vestido pero descalzo y sin signos aparentes de violencia. La policía ha indicado que podría haber permanecido en el lugar durante un tiempo antes de ser descubierto. Cerca de la zona se encontró su teléfono, mientras que en su bolsillo llevaba la tarjeta de acceso a su hotel.

Las investigaciones apuntan a que Wright no llegó a realizar el check-out previsto y que el personal del hotel no pudo volver a contactar con él. Por el momento, las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y si hubo factores como el consumo de sustancias.

Wright se hizo conocido en la televisión británica por su paso por TOWIE, donde protagonizó varias tramas, y por su participación en Ex On The Beach. Tras su etapa en la tele, regresó a su trabajo como bombero antes de centrarse en el mundo de la inversión financiera.

Tras conocerse la noticia, amigos, compañeros y seguidores han llenado sus redes sociales de mensajes de despedida. Su antiguo representante lo describió como "un chico divertido que iluminaba cualquier lugar con su sonrisa", mientras que allegados destacaron su carácter cercano y su pasión por la música y el deporte.

Las autoridades británicas han confirmado que están prestando apoyo a la familia mientras continúa la investigación en Tailandia.

A la espera de conocer los resultados oficiales de la autopsia, la muerte de Jordan Wright deja numerosas incógnitas abiertas y ha conmocionado tanto a sus seguidores como a quienes compartieron con él su etapa en televisión.