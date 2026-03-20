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La historia de amor de Isabel con un preso: "He tenido un hijo con él estando en la cárcel y otra fuera"

Isabel jamás pensó que se enamoraría de un preso. Ambos se conocieron en un permiso penitenciario y hoy forman una familia que es lo más especial de su vida.

Isabel

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Isabel jamás imaginó que una relación con un preso terminaría marcando su vida para siempre. Conoció a su pareja, un recluso, durante su permiso penitenciario y lo que comenzó como una atracción por lo prohibido y la intensidad del momento acabó transformándose en una relación seria.

"Me daba miedo más por mi familia, pero él a mí me gustaba", confiesa Isabel, "era un perfil diferente al de la calle, su aspecto es de malo y no coincide con su personalidad".

A pesar del rechazo de su entorno, que nunca comprendió su decisión, Isabel siguió adelante, llegando incluso a casarse y formar una familia. "He tenido un hijo con él estando en la cárcel y otra fuera", confiesa Isabel.

Sin embargo, la situación legal de su pareja afectó mucho en su relación, provocando altibajos. "Hemos tenido que avisar de la situación en los colegios", afirma.

A día de hoy, Isabel cría a sus hijos sola, mientras mantiene el vínculo con su marido desde la distancia. Asegura que, aunque el camino ha sido duro, eligió seguir adelante y tiene claro que su marido está dispuesto a cambiar dentro de prisión.

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