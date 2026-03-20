Juan del Val, ante la segunda semifinal: “Hay desafíos de los que se va a hablar mucho mañana en la calle”

El desafío está a tan solo dos programas de tener nuevo ganador o ganadora, durante esta sexta edición, los concursantes se han dejado la piel en cada prueba y hasta “cinco concursantes pueden estar en la final” ha explicado Juan del Val.

Los tres miembros del jurado tienen una misión muy importante en la segunda semifinal, decidir quiénes van a ser los finalistas. Con José Yélamo ya clasificado para la Gran final, Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val han bromeado con el finalista, “tú te crees que hay que venir con los pantalones sucios” ha comentado Pilar Rubio al finalista.

Todo puede pasar en esta segunda semifinal en la que está todo por decidir. No te pierdas la decisión de los jueces y quienes van a ser los finalistas, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.