Emilio Gutiérrez Caba, dispuesto a llevar la demanda de desahucio contra su expareja hasta el final: "Quiero recuperar mi casa"

Mónica, la expareja de Emilio Gutiérrez Caba, está en una situación crítica. Tras 20 años viviendo en una casa que, según ella, el actor le regaló, este ha interpuesto una demanda de desahucio contra ella.

Quien fue pareja de Emilio durante diez años asegura que ha tratado de llegar a un acuerdo con Emilio, pero este se niega a ceder. Según Mónica, tras su ruptura llegaron a un trato verbal, pero nunca llegaron a arreglar los papeles de la casa, que sigue a nombre de Emilio.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Emilio Gutiérrez Caba, que ha sido breve, pero contundente. "Estoy decidido a recuperar mi propiedad", afirma. Según nos cuenta, la demanda está interpuesta desde hace años y parece que irá hasta el final.

Si todo sigue adelante, Mónica tendrá que abandonar el inmueble, pese a que ella dice haber invertido unos 80.000 euros en su reforma. ¿Se marchará de manera voluntaria?