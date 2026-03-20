Manel Fuentes nos cuenta los cambios para esta temporada de Tu cara me suena... ¡y nos da una primicia!
El presentador del formato nos has desvelado algún cambio que notaremos esta temporada y nos ha confesado cuál fue su reacción al conocer el casting.
La decimotercera edición de Tu cara me suena está a punto de llegar a Antena 3. El formato promete seguir sorprendiéndonos un año más con nuevos concursantes dispuestos a darlo todo: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.
Manel Fuentes volverá a ser el maestro de ceremonias y afronta con muchas ganas esta nueva edición. El presentador nos ha asegurado que no es supersticioso y está convencido que los nueve concursantes de esta temporada número trece nos regalarán grandes momentos.
"Va a haber algunas novedades de plató. Cambios muy relevantes para esta edición que van a sumar espectacularidad a lo que ya veníamos haciendo", nos ha adelantado Manel Fuentes muy entusiasmado.
Como consejo a los nuevos concursantes, Manel Fuentes ha querido recalcarles que "vengan a jugar y a arriesgar".
