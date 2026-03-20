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Mejores Momentos | 20 de marzo

¡Lucía consigue un panel de 3.900€ sin haber caído en el bote!

La quiromasajista ha dado una ‘masterclass’ utilizando el ‘me lo quedo’ para llevarse el ‘gran premio’.

3_Lucía

¡Lucía consigue un panel de 3.900€ sin haber caído en el bote!

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Adrián Moreno
Publicado:

Lucía ha conseguido caer en el ‘me lo quedo’ y le ha arrebatado a María la primera parte del ‘gran premio’, que ha podido completar junto a la segunda parte que ya tenía en su poder, consiguiendo el premio de una barra de sonido valorada en 1.000€.

Lejos de conformarse con haber ganado el premio más los 800€ reflejados en su marcador, Lucía ha decidido seguir tirando y ha conseguido caer en un gajo de 150€, que ha multiplicado por dos gracias al uso de la ‘doble letra’.

Al contar con el ‘super comodín’, se ha lanzado a por el bote a falta de dos consonantes. En su última tirada no ha logrado alcanzarlo, pero sí ha caído en el X2, lo que le ha permitido multiplicar su marcador y culminar un panel perfecto por 3.900€.

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