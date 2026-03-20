Abidin muestra su verdadera cara como un Korhan en el próximo capítulo de Una nueva vida

Abidin ha descubierto la desgarradora verdad que ignoraba. Suna lo sabía, e intentó por todos los medios que su marido no se enterase. Pero las mentiras, o las verdades ocultas, tienen las patas muy cortas, y todo acaba saliendo a la luz.

Abidin es un Korhan. Su padre era un hijo ilegítimo del padre de Halis Korhan. Durante toda su vida ha estado sirviendo a la familia que le destrozó la vida, y ahora buscará su propia venganza.

Con tono jocoso y burlón, y sentado en el mismísimo sitio de Halis Korhan en la mesa, Abidin se enfrenta a “su verdadera familia”, a unos Korhan que no salen de su asombro cuando descubren que, el que siempre fue su chófer y su guardaespaldas, comparte también su poderoso apellido.

El domingo, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo capitulazo de Una nueva vida en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!