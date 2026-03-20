Muere un menor de 15 años por meningitis en Badajoz

Un menor de 15 años murió el pasado viernes por una meningoencefalitis en el área de salud de Don Benito-Villanueva (Badajoz). Esta fue causada por la reactivación del virus tipo 6, según informa el Servicio extremeño de Salud.

La Dirección General de Salud Pública informa que se trata de un tipo de meningitis que no precisa de vigilancia epidemiológica, ni la aplicación de un protocolo específico. También añaden que esta enfermedad no es de declaración obligatoria, según lo establecido por el Ministerio de Sanidad.

¿Qué es la meningitis?

Es una enfermedad de carácter grave donde se inflaman las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Se suele causar por infecciones, virus o bacterias.

Los síntomas aparecen normalmente de manera rápida. En ellos se incluyen: fiebre elevada, dolor intenso de cabeza, rigidez en el cuello, náuseas y, en algunos casos, confusión o somnolencia. La meningitis avanza muy rápido y puede ser mortal si no se trata a tiempo. Por ello, es importante acudir al médico si se siente alguno de los síntomas indicados.

2,5 millones de personas se ven afectadas cada año en todo el mundo y provoca 250.000 muertes aproximadamente, según recoge la Organización Mundial de la Salud. En 2025, se registraron alrededor de 1,6 millones de casos de meningitis bacteriana, siendo estos los responsables de la mayoría de los fallecimientos.

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