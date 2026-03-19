Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Hablamos con la tía de Jimmy, desaparecido en Barcelona: "Supimos que había un problema cuando encontraron su teléfono"

Jimmy, un joven americano, desaparecía hace tres días en Barcelona. Su familia se ha trasladado hasta allí, desesperada por encontrar alguna pista de su paradero.

Tía Jimmy

Publicidad

Hace tres días, Jimmy, un joven americano que estaba en Barcelona con sus amigos, desaparecía sin dejar rastro. Sus amigos habrían salido de fiesta aquella noche, pero él se habría quedado en el apartamento.

La búsqueda se centra en la Vila Olímpica del Poblenou, la zona donde Jimmy fue visto por última vez. De hecho, la última pista que tienen de él es su cartera, que aparecía flotando en el mar cerca de allí.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la tía de Jimmy, que asegura que la familia está muy preocupada. "Supimos que había un problema cuando encontraron su teléfono", afirma Beth, recordando que su teléfono apareció en manos de un delincuente, "no es un joven que no esté conectado con su familia y amigos".

Según nos cuenta Beth, Jimmy es muy buen estudiante y buen hijo, además de tener una vida social amplia. "Es líder de su fraternidad", advierte la tía de Jimmy.

Su familia está desesperada y su padre ha decidido viajar a Barcelona para tratar de encontrar a Jimmy. ¿Podrán dar con el paradero del joven americano? ¿Qué ocurrió la noche de su desaparición?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Tía Jimmy

Hablamos con la tía de Jimmy, desaparecido en Barcelona: "Supimos que había un problema cuando encontraron su teléfono"

Francisca Cadenas

La vida de Juli y Lolo, detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, en prisión: "Han pedido reducir su tiempo de salida al patio"

Los hosteleros, contra Sánchez.

Los hosteleros de Málaga, preocupados por la cancelación de los trenes: "El turismo nacional va a dejar de venir"

Ana Torroja
A partir de las 17:00

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles recibe la visita de Ana Torroja

3_Final
Especial Dia del Padre | 19 de marzo

¡María y José María resuelven el panel final y ganan 2.500€!

2_Meloquedo
Especial Dia del Padre | 19 de marzo

¡María y José María le quitan los 500€ a Nacho y Juan gracias al ‘me lo quedo’!

Los toledanos han conseguido caer en el ‘me lo quedo’ en el primer intento que realizaban.

1_NachoyJuan
Especial Dia del Padre | 19 de marzo

Nacho y Juan caen el ‘pierde turno’ por intentar descubrir la ‘letra oculta’

Padre e hijo han perdido los 500€ que acumulaban en el marcador por intentar conseguir el ‘super comodín’.

Imagen de Raúl García

Los "manteros" de la fotografía, en auge: "Lo que hacemos es ilegal, pero no hacemos daño a nadie"

Galletas caseras de mantequilla con pistachos, de Karlos Arguiñano: "¡Más fácil, imposible!"

Galletas caseras de mantequilla con pistachos, de Karlos Arguiñano: "¡Más fácil, imposible!"

Imagen de Pilar Vidal y Susanna Griso

Pilar Vidal, incómoda con las transparencias de otras mujeres: "Es que a mí nadie me va a mirar"

Publicidad