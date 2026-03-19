Hablamos con la tía de Jimmy, desaparecido en Barcelona: "Supimos que había un problema cuando encontraron su teléfono"

Hace tres días, Jimmy, un joven americano que estaba en Barcelona con sus amigos, desaparecía sin dejar rastro. Sus amigos habrían salido de fiesta aquella noche, pero él se habría quedado en el apartamento.

La búsqueda se centra en la Vila Olímpica del Poblenou, la zona donde Jimmy fue visto por última vez. De hecho, la última pista que tienen de él es su cartera, que aparecía flotando en el mar cerca de allí.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la tía de Jimmy, que asegura que la familia está muy preocupada. "Supimos que había un problema cuando encontraron su teléfono", afirma Beth, recordando que su teléfono apareció en manos de un delincuente, "no es un joven que no esté conectado con su familia y amigos".

Según nos cuenta Beth, Jimmy es muy buen estudiante y buen hijo, además de tener una vida social amplia. "Es líder de su fraternidad", advierte la tía de Jimmy.

Su familia está desesperada y su padre ha decidido viajar a Barcelona para tratar de encontrar a Jimmy. ¿Podrán dar con el paradero del joven americano? ¿Qué ocurrió la noche de su desaparición?