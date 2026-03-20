La violencia callejera en España bate récords y los sindicatos policiales advierten: "España está dejando de ser ese país tan seguro en el que crecimos"

España alcanza la cifra de violencia callejera más alta de una década. Las reyertas multitudinarias superan las 2.600 al mes. Los sindicatos policías ya ha dado la voz de alarma.

Noticias de la Mañana ha entrevistado a David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP). Según los datos, las comunidades más castigadas son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valencia Y Madrid.

Gutiérrez se ha mostrado especialmente crítico con la gestión del Gobierno. "Por desgracia parece que España está dejando de ser ese país tan seguro en el que crecimos. Año tras año se están batiendo nuevo récord de delitos violentos", explica el portavoz para añadir a continuación: "El gobierno parece que no es capaz de ponerle freno, desde que el nuevo titular del ministerio del Interior llegó en 2018 han aumentando un 72% este tipo de delitos y desde luego no se están tomando las medidas oportunas". Además denuncia que "quienes lo estamos sufriendo en primera línea somos los policías con un récord de agresiones hacia nosotros".

Preguntado por los motivos que desencadena este aumento de delincuencia, Gutiérrez indica: "Los motivos no son difíciles de precisar. Desde luego el reproche penal o las sanciones administrativas no están consiguiendo frenar o prevenir este tipo de violencia, por tanto, una de las primeras cosas que habría que aumentar son las penas y las sanciones administrativas, pero también reforzar las plantillas policiales recuperar el principio de autoridad. No se puede agredir cada año más a los policías. Los ciudadanos tienen que saber que cuando se ataca con violencia a un policía uniformado en realidad se está atacando a la libertad de todos. El Gobierno puede actuar, pero esta decidiendo mirar para otro lado".

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