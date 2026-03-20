Hablan los abogados de los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas: "Lo que más le interesa a Juli es que empiece la condena"

Salen a la luz más detalles del crimen de Hornachos (Badajoz). Nueve años después de su desaparición, ya hay dos detenidos en prisión: los hermanos Juli y Lolo. Ambos se encuentran en prisión provisional y sin fianza y hemos podido acceder a las imágenes de su declaración ante el juez.

Mientras Juli se mostraba mucho más inquieto y nervioso, Lolo ha respondido tajante a todas las preguntas en apenas segundos. Como venían haciendo desde el principio, Juli confesaba que fue el único que acabó con la vida de Francisca y Lolo negaba haber participado.

Ambos respondían a las preguntas con monosílabos, algo que sus abogados, José Duarte y Aurelia Martín, les aconsejaron. "Es una estrategia de defensa mía, trato de protegerlos para que no cometan ningún error", afirma el letrado José Duarte.

Según nos cuentan los abogados de los sospechosos, no conocían con anterioridad a Lolo y a Juli. "Empezamos a defenderlos a ciegas y confiamos en su versión", señala José Duarte, "nadie estaba delante en el momento de los hechos".

La familia de Francisca Cadenas está más cerca que nunca de hacer justicia. Por su parte, los abogados de los presuntos autores del crimen lo tienen claro: "Lo que más le interesa a Juli no es fugarse, han tenido nueve años para hacerlo, lo que más le interesa es que empiece la condena cuanto antes".