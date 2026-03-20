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Fuga policial

Ocho policías heridos, tres coches patrulla dañados y cinco detenidos en una brutal persecución policial en Madrid

Los sospechosos se dedicaban al 'método de la siembra' y dejaron ocho agentes heridos y tres coches patrulla dañados.

Imagen de archivo de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de la Policía NacionalEuropa Press

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Lucía Hernández
Publicado:

Este jueves, 19 de marzo, una persecución policial por el sur de Madrid acabó con cinco detenidos, cuatro agentes heridos sin gravedad y tres vehículos policiales resultaron inutilizados. Estos se dedicaban al robo por el 'método de la siembra'.

Sobre las 18.00 horas, cuatro agentes de la Policía Nacional notaron de que un grupo de cinco personas estarían ejerciendo el famoso método. Una técnica que consiste en que los detenidos roban a sus víctimas distrayéndolas con objetos caídos en el suelo.

El trayecto de la fuga

Cuando los acusados detectaron la presencia policial, estos se dieron a la fuga por varias carreteras del sur de la capital hasta llegar a la M-45, según fuentes de la policía.

La persecución se prolongó por la A-42 y finalizó cuando el coche de los ladrones -un Peugeot 2008- colisionó con uno de los coches patrulla en la salida 7 de la M-45, a la altura de Marconi. En ese momento, los agentes procedieron a la detención de los cinco hombres de nacionalidad peruana. Se les imputa un presunto delito contra el patrimonio.

Durante la fuga, ocho policías resultaron heridos de carácter leve, quienes fueron trasladados por el Samur a un centro hospitalario. En el operativo, tres coches patrulla fueron dañados, además del vehículo en el que circulaban los detenidos.

La investigación del caso sigue abierta para esclarecer los hechos de si el grupo está relacionado con otros sucesos similares en la región.

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