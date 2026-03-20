Arguiñano, sobre la receta de patata asada con chili de alubias: "¡Esto está padrísimo, mi capitán!"

Cuando hornees patatas envueltas en papel de aluminio, pínchalas con un tenedor o con un palo de brocheta. Sabrás que están listas cuando estén muy blanditas por dentro.

Ingredientes, para 4 personas

4 patatas medianas

400 g alubias negras cocidas (con su caldo)

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 cucharada de tomate concentrado

200 ml de salsa de tomate

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de pimentón ahumado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Cilantro fresco

Ingredientes Patata asada con chili de alubias | antena3.com

Para la crema agria:

1 yogur griego natural

El zumo y la ralladura de 1 lima

2 onzas de chocolate negro rallado

1 cucharadita de cayena molida

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Cilantro fresco

Ingredientes para la crema agria | antena3.com

Elaboración

Lava las patatas, coloca cada una sobre un trozo de papel de aluminio, pínchalas con un tenedor, condiméntalas con un hilo de aceite y una pizca de sal. Envuélvelas con el papel y hornea (con el horno previamente caliente) a 200°C durante 45 minutos, hasta que estén tiernas. Deja que reposen unos 10 minutos.

Envuélvelas con el papel y hornea | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los ajos, pícalos finamente y ponlos en la sartén. Pela y pica finamente la cebolla y agrégala. Deja que se pochen a fuego suave durante 18-20 minutos. Introduce el tomate concentrado, el comino y el pimentón. Remueve durante 30 segundos para que se tuesten las especias. Agrega el tomate y las alubias. Deja reducir durante 5 minutos para que se seque y se integren bien los sabores. Añade el cilantro picado en el último momento.

Introduce el tomate concentrado, el comino y el pimentón | antena3.com

Para la crema agria, mezcla en un bol el yogurt griego natural, el zumo y la ralladura de 1 lima, el chocolate negro rallado, la cayena, una pizca de sal y el cilantro finamente picado.

Para la crema agria, mezcla en un bol el yogurt griego natural, el zumo y la ralladura de 1 lima | antena3.com

Saca las patatas del papel de aluminio, ábrelas por la mitad y aplástalas haciendo una especie de cama. Coloca encima el chili de alubias. Vierte por encima crema agria al gusto. Moja con un chorro de aceite de oliva y decora con una rama de perejil.