Los ladrones del diésel asaltan la AP-7: roban hasta 1.000 litros mientras los camioneros duermen

Los asaltantes nunca actúan solos. Van en pareja: uno vigila mientras el otro perfora el depósito y extrae el combustible con una manguera. En pocos minutos pueden llevarse hasta 1.000 litros de gasóleo.

El método es directo y eficaz: hacen un agujero en el depósito de aluminio, introducen una bombona conectada a una manguera y vacían el contenido rápidamente.

Detrás, según denuncian los transportistas, una red organizada que puede ganar miles de euros en una sola noche.

“Me desperté con el depósito vacío”

Hablamos con Juan Carlos, camionero que sufrió uno de estos robos hace apenas unas semanas.

“Tenía el depósito lleno y me desperté en reserva”, explica. Sospecha incluso que pudieron adormecerle con algún tipo de sustancia, ya que asegura que esa noche durmió profundamente, algo fuera de lo habitual.

“Creo que echaron algún spray por la rejilla del aire”, relata.

Inseguridad en la carretera

El encarecimiento del combustible está detrás de este repunte de robos. El gasóleo se ha convertido en un botín cada vez más valioso.

Algunos camiones cuentan con sistemas antirrobo, pero no están generalizados. Juan Carlos asegura que ha instalado una cerradura de seguridad, aunque reconoce que la sensación de inseguridad sigue siendo constante.

La AP-7 se consolida así como uno de los principales focos de estos asaltos que mantienen en alerta al sector del transporte.

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