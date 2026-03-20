María consigue ganar un panel de 700€ bajo el toque de atención de Jorge Fernández

María no quiere que Lucía se distancie en el marcador y ha conseguido resolver un panel de 700€, que se ha quedado cerca de ser aún más jugoso, ya que, con la primera parte del gran premio en su poder, se ha quedado a un gajo de conseguir la parte restante.

Además, la concursante del atril rojo tenía la seguridad de contar con el ‘super comodín’, que ha logrado ganar anteriormente gracias al fallo de Juan, quien ha perdido 737€ al intentar encontrar la ‘letra oculta’.

“La próxima vez, tira más fuerte”, ha tenido que avisar Jorge Fernández, ya que la madrileña ha caído en dos gajos de 150€ consecutivamente, aunque en el segundo intento su fuerza ha sido insuficiente.