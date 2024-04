José Manuel y Ana Mari viven con miedo tras reducir a los ladrones que entraron a su casa: "Uno es de la familia"

Ana María y José Manuel vivieron un asalto en su propia casa en La Puebla del Río (Sevilla). Los ladrones se abalanzaron sobre él, le golpearon y posteriormente se fueron a por su mujer. José Manuel, ante aquella escena y cubierto de sangre, tomó la revancha.

No lo dudó y rompió la pierna a uno de los ladrones. "No sé de dónde saqué la fuerza", ha dicho. Los gritos del matrimonio fueron los que alertaron a los vecinos, que no dudaron en acudir para atender a las víctimas y reducir a uno de los ladrones.

Por suerte, la Guardia Civil estaba cerca y lo detuvieron entre los gritos e insultos de los vecinos. Eso sí, a pesar de que han pasado tres semanas, Ana María y José Manuel siguen viviendo con miedo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ellos. Ana Mari recuerda perfectamente cómo ocurrió todo: pegaron y miró por la mirilla pero no vio a nadie, por lo que decidió abrir la puerta. Fue ahí cuando le asaltaron y, posteriormente, entraron en la casa.

José Manuel estaba sentado. "Me abrió la cabeza con la pistola", ha dicho. Su respuesta fue agredir al asaltante, forcejearon y el ladrón se rompió la pierna. En ese momento llegó el otro ladrón, le rompió la maceta en la cabeza y trataron de irse, pero lo redujeron.

Los asaltantes son del entorno de las víctimas y ellos saben quiénes son. "Están en la cárcel y hay otro que seguro que ha participado pero no hay pruebas", ha dicho.